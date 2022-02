Dueño de yate: “Nunca lo presté y el domingo me llamaron diciendo que había un muerto”

El dueño del yate donde se intoxicaron varias personas y que dejó como saldo a un fallecido, conversó con Teletica.com y aseguró que nunca prestó ni alquiló la embarcación a los jóvenes que estuvieron ahí.



La emergencia ocurrió a eso de las nueve de la mañana del pasado domingo. Cuando Guardacostas y Cruz Roja llegaron al lugar, encontraron a 10 personas intoxicadas e inconscientes, una de ellas, de 34 años, había fallecido en el lugar.

“Soy el único encargado y propietario del barco en Costa Rica. El sábado tuve un viaje desde las 12 m.d. hasta las 4:30 p.m., pero como a las 6:40 p.m., cuando el yate ya estaba anclado en la bahía de Herradura, uno de los encargados me llama a decirme que hay gente en la embarcación y que uno de los marineros que trabaja conmigo era el que estaba ahí con varias personas. Él de inmediato me llamó a decirme que iban a ver el atardecer y que luego salían, así que yo le dije que OK”, contó el dueño.

Además, dice que la persona que le avisó sobre la presencia de esas personas en el yate se había ido del lugar, pero, para su sorpresa, no fue hasta el día siguiente (domingo) que lo llamaron para decirle que había un muerto en su barco.

“A las 9 a.m. del domingo me llama otro compañero y me pregunta que si voy a ir a Herradura, que si no me he dado cuenta de lo que pasó en el yate porque había una persona muerta. Yo nunca lo presté y de las personas que estaban ahí solo conocía a dos, porque en ocasiones trabajan conmigo en obras de mantenimiento del barco”, comentó.

“Ellos nunca salieron conmigo, tengo entendido que venían en otra embarcación porque andaban en otra playa y en otro bote con motor de fuera de borda. De ahí se pasaron al barco mío sin consentimiento y yo lo supe pasadas las 6:40 p.m. del sábado cuando me dicen que hay varias personas, pero ese día me dijeron que veían el atardecer y se iban lo cual, al parecer, no fue así”, indicó el dueño del yate.

El hombre cuenta que el domingo, luego de que el barco fuera inspeccionado por los agentes del Organismo de investigación Judicial (OIJ), los oficiales de Guardacostas le dijeron que ya podía ingresar al yate porque la Policía Judicial había terminado la inspección.

“Cuando llega el lunes voy de inmediato al OIJ, donde me hacen una entrevista y el oficial me pide permiso para volver al barco para realizar un segundo cateo, me dice que va con un perro y a eso de la 1 p.m. llegan, revisan, recogen indicios y se van. Cuando dejan el lugar me comentan que ni yo ni la embarcación, judicialmente, teníamos nada”, señaló.

El dueño del yate asegura que los investigadores del OIJ siempre fueron claros y le dijeron que ni él ni su barco “tenían vela en ese entierro”.

Por este caso unas seis personas continúan hospitalizadas, dos de ellas en condición delicada.

Al parecer, todos los involucrados son mayores de edad, y no hay menores reportados entre los afectados.

Cuando los perros del OIJ revisaron el yate, encontraron indicios de drogas en restos de pizzas y cajas.

A todas las personas que estuvieron en el yate se les tomaron muestras de sangre para determinar con exactitud qué fue lo que provocó la intoxicación.

Hasta el momento, la Policía Judicial ha dicho que el caso está bajo investigación.



