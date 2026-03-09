Dueño de reconocido hotel en San Carlos resultó herido en violento asalto a su casa

Un empresario hotelero resultó gravemente herido tras ser víctima de un violento asalto, ocurrido la madrugada de este lunes en Muelle de San Carlos.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del incidente se recibió a las 4:26 a. m., cuando se informó sobre un hombre herido con arma blanca dentro de su casa. Según versiones preliminares de testigos, dos sujetos ingresaron a la vivienda del ofendido, lo golpearon y lo apuñalaron en el abdomen.



El herido fue identificado como James Hamilton, de 80 años y de nacionalidad estadounidense, propietario del Hotel Tilajari. Tras la agresión, el adulto mayor fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular, donde se reporta estable.



Información preliminar señala que los sospechosos amenazaron con matar al extranjero mientras le exigían que revelara dónde guardaba dinero. Posteriormente, registraron la casa, aunque no lograron sustraer ningún artículo, según la Policía Judicial.



Al parecer, en la vivienda también se encontraba la esposa de Hamilton, quien logró salir del inmueble y alertar a los guardas de seguridad del hotel. Tras recibir el aviso, estos acudieron rápidamente al lugar, lo que habría provocado que los sospechosos se dieran a la fuga al percatarse de la presencia de otras personas.



El caso se mantiene bajo investigación por parte de agentes del OIJ de San Carlos, quienes realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del hecho.

