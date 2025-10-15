Dueño de ‘Macho’ asegura que su perro ayudó a encontrar cuerpo de Ligia Faerron

Según su dueño, un perro llamado “Macho” ayudó a dar con el cuerpo de Ligia Zulema Faerron Jiménez, quien estaba enterrada en una finca en San Carlos, Alajuela.



Francisco Villalobos, dueño del animal, relató que el descubrimiento ocurrió mientras él se encontraba reparando una cerca al fondo de la propiedad, justo cuando llegaron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Yo estaba arreglando una cerca al final, donde colinda la finca, cuando llegaron los agentes del OIJ y el perro mío, 'Macho', se agarró con el perro que ellos traían y él se fue, como era una perra, se fue detrás de la perra y llegó allá donde estaban los del OIJ.

"Los agentes le dijeron que les ayudara a buscar el cuerpo de la señora; el perro se fue y el del OIJ los siguió hasta una parte donde estaba la tierra suelta y ahí se encontró a la difunta”, contó Villalobos.

Declaraciones de Francisco Villalobos:

El hombre añadió que su can es un amigo fiel que siempre lo acompaña.

“Yo le di un premio a 'Macho' porque él, donde quiera que yo vaya, él está ahí conmigo, es un excelente compañero. 'Machito' va para 16 años de estar conmigo, yo lo tengo desde que nació y en diciembre es su cumpleaños”, agregó Villalobos.

Por su parte, y ante una consulta de Teletica.com, el OIJ indicó que ‘Macho’ se topó con los agentes y este los siguió por varios metros; sin embargo, continuaron caminando, cruzaron un río y se percataron de que el perro del señor de la finca ya no estaba cerca de ellos.

"Los investigadores, tras cruzar el río, continúan el recorrido y uno de ellos observa un montículo de tierra en un sector, por lo que se llama al equipo interdisciplinario, los cuales llegan con el can de OIJ y este es el que da positivo en dicho sector, siendo que, para ese momento el perro del señor de la finca se acercó al sitio", manifestó la Policía Judicial.

Avanza el caso

El hallazgo del cuerpo de Faerron permitió a las autoridades avanzar en las pesquisas sobre su desaparición, ocurrida semanas atrás, y confirmar preliminarmente su identidad gracias a algunos tatuajes.

"Inspección ocular del cuerpo encontrado enterrado hoy, en Javillos de Florencia, confirmó que se trata de Ligia Faerron. La identificación se logró por medio de los tatuajes de la víctima", confirmó Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial.

El descubrimiento tuvo lugar este miércoles en una zona montañosa dentro de una finca de 61 hectáreas.



Por este caso, una madre y su hija, quienes figuran como sospechosas de la desaparición de Faerron, quedaron en libertad. Ambas son investigadas por aparentemente ocultar información relevante del caso a las autoridades.

Un hombre, con quien vieron a Faerron por última vez, el pasado 26 de setiembre, continúa detenido a la espera de medidas cautelares. Se cree que este sujeto, de apellido González, asesinó y enterró a la ofendida en la finca donde se encontró su cuerpo.

"González se encuentra detenido, ya que, al parecer, fue la última persona en mantener contacto con la ofendida.

"Al imputado se le tomó la declaración indagatoria y se espera que en el transcurso del día se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares", indicó el Ministerio Público.

El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 25-007889-0059-PE.

