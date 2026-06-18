¿Droga a la deriva? Encuentran decenas de paquetes en playa de Santa Cruz

La Policía Municipal de Santa Cruz desplegó un importante operativo policial este miércoles en Playa Langosta, Santa Cruz, luego de encontrar decenas de paquetes con lo que aparentemente sería cocaína.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de bultos en la arena y flotando en el mar, lo que motivó un rastreo inmediato en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, los paquetes estaban distribuidos a lo largo de la playa y sus alrededores, mientras otros flotaban en el agua.

La Policía de Santa Cruz confirmó a Teletica.com que se desplazaron agentes a la zona para hacer el resguardo de los paquetes.

De manera preliminar, se informó la recuperación de 76 paquetes con aparente droga. El caso fue asumido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), para el resguardo de la mercancía y el inicio de las diligencias correspondientes.

Los cuerpos policiales mantienen un operativo en el sector para descartar la presencia de más paquetes y ubicar posibles personas vinculadas al hecho.