Dramática mañana: caídas desde escaleras, techos y construcciones dejan heridos críticos

En el transcurso de la mañana de este jueves, la Cruz Roja Costarricense atendió a varias personas que sufrieron caídas en distintas zonas del país, todas ellas trasladadas en condición crítica a centros médicos.



A las 8:44 a. m., en San Antonio de Ciruelas, Alajuela, un menor de edad cayó de una escalera de aproximadamente dos metros de altura. Fue trasladado en estado delicado al Hospital de Alajuela por una unidad básica de la benemérita institución.



Minutos después, a las 9:12 a. m., en Tamarindo, Guanacaste, un hombre adulto resultó gravemente herido tras caer de una construcción, desde una altura cercana a los dos metros. El paciente fue trasladado a la clínica de Santa Cruz en condición crítica.



Casi de forma simultánea, a las 9:14 a. m., en Tres Ríos de La Unión, Cartago, otro hombre adulto sufrió una caída de un gavión de aproximadamente cinco metros de altura. Fue atendido por una unidad básica y otra avanzada de la Cruz Roja, y posteriormente llevado al Hospital Max Peralta en condición crítica.



Finalmente, a las 10 a. m., en Los Chiles, Alajuela, un hombre de 70 años cayó desde el techo de una vivienda. El paciente fue trasladado en estado crítico a un centro médico por el personal de emergencias.



La Cruz Roja Costarricense hace un llamado a extremar precauciones y comparte las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de caídas:

Utilizar escaleras y superficies seguras: asegúrese de que las escaleras estén firmes, en buen estado y sobre superficies planas antes de subir.

asegúrese de que las escaleras estén firmes, en buen estado y sobre superficies planas antes de subir. No improvisar al alcanzar alturas: evite usar sillas, mesas u objetos inestables en lugar de escaleras adecuadas.

Supervisar a los menores de edad: en entornos escolares y domésticos, garantice la presencia de un adulto cuando los niños utilicen escaleras o jueguen en áreas elevadas.

Usar equipo de protección en trabajos de altura: emplear arneses, cascos y demás elementos de seguridad cuando las labores lo requieran.