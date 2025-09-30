Dos ticos se unen a lista de extraditables por aparente tráfico internacional de drogas
Las detenciones ocurrieron en Cartago y Alajuela, según el director del OIJ.
Este martes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, confirmó la detención de dos costarricenses que se suman a la lista de extraditables por aparente tráfico internacional de drogas.
Las aprehensiones de los sospechosos se realizaron en Cartago y Alajuela.
“OIJ detiene al sétimo y octavo nacional extraditable. Se trata de Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio, detenidos en Cartago y Alajuela, respectivamente, a solicitud de las autoridades de Francia por tráfico internacional de drogas”, dijo Zúñiga.
Agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) fueron quienes detuvieron, este martes, a dos hombres de nacionalidad colombiana pero naturalizados costarricenses, de 40 y 47 años.
“Ambos sujetos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales de Costa Rica, quienes recibirán la documentación oficial enviada por Francia para el proceso de extradición.
"Una vez recibidos dichos documentos, un Tribunal Penal analizará si se cumplen todos los requisitos legales para proceder con la extradición”, indicó la Policía Judicial.