Dos ticos se unen a lista de extraditables por aparente tráfico internacional de drogas

Este martes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, confirmó la detención de dos costarricenses que se suman a la lista de extraditables por aparente tráfico internacional de drogas.



Las aprehensiones de los sospechosos se realizaron en Cartago y Alajuela.

“OIJ detiene al sétimo y octavo nacional extraditable. Se trata de Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio, detenidos en Cartago y Alajuela, respectivamente, a solicitud de las autoridades de Francia por tráfico internacional de drogas”, dijo Zúñiga.

Agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) fueron quienes detuvieron, este martes, a dos hombres de nacionalidad colombiana pero naturalizados costarricenses, de 40 y 47 años.

“Ambos sujetos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales de Costa Rica, quienes recibirán la documentación oficial enviada por Francia para el proceso de extradición.