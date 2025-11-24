Dos privados de libertad murieron tras ser trasladados a centros médicos este fin de semana

Dos personas privadas de libertad fallecieron entre sábado y domingo luego de ser trasladadas a centros médicos, informó el Ministerio de Justicia y Paz.



Según la institución, el sábado 22 de noviembre, en horas de la mañana, un hombre de apellido Padilla Urbina, nicaragüense de 51 años y recluido en la cárcel de San Carlos, fue llevado de emergencia al Hospital de San Carlos debido a complicaciones respiratorias.

"El privado de libertad fue trasladado con vida por la Policía Penitenciaria, pero al llegar al centro médico los doctores lo declararon fallecido pese a los esfuerzos por atenderlo.

"Padilla descontaba una pena de 13 años por el delito de tentativa de femicidio. El caso fue reportado a las autoridades correspondientes y se coordinan las gestiones para las investigaciones internas y judiciales", indicó Justicia.

Asimismo, el este domingo 23 de noviembre murió en el Hospital Escalante Padilla, en Pérez Zeledón, un privado de libertad de apellidos Araya Vindas, de 33 años, quien permanecía internado.

Según indicó Justicia, la situación también fue notificada a las autoridades judiciales.

Ambos casos se mantienen bajo investigación.

