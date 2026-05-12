Dos privados de libertad de distintos centros penitenciarios mueren en menos de 24 horas

La Policía Penitenciaria informó este martes sobre el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en hechos ocurridos en distintos centros penitenciarios del país, ambos relacionados con complicaciones de salud.



El primer caso corresponde a un hombre de apellido Navarro Valverde, de 73 años de edad, quien permanecía internado desde el pasado 26 de abril de 2026 en el Hospital San Rafael de Alajuela.



Según el Ministerio de Justicia y Paz, a las 6:06 p.m. de este lunes, el centro penitenciario recibió la notificación por parte del personal médico sobre el fallecimiento del privado de libertad, producto de complicaciones derivadas de su condición médica.

"Tras confirmarse el deceso, las autoridades penitenciarias indicaron que se realizaron las coordinaciones correspondientes y se mantiene comunicación con las autoridades competentes para efectuar los trámites respectivos", indicó Justicia.

Horas después, la Policía Penitenciaria confirmó un segundo fallecimiento. Se trata de una persona privada de libertad de apellido Ureña Morales, de 48 años, quien permanecía en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, ubicado en Pérez Zeledón.



De acuerdo con el informe preliminar, durante la noche el privado de libertad presentó síntomas de desvanecimiento, por lo que se coordinó de inmediato su traslado al servicio de emergencias del hospital local.



Aunque fue atendido por personal médico, las autoridades confirmaron que falleció cerca de la 1:00 a.m. de este martes.



El caso quedó en conocimiento de las autoridades judiciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de lo sucedido.

