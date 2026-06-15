Dos primos y un amigo fueron las víctimas mortales del accidente en La Fortuna

Tres jóvenes fallecieron durante un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en La Fortuna de San Carlos.



Las víctimas fueron identificadas como Randy Rodríguez Paniagua, de 22 años y vecino de Sonafluca; David Arana Rodríguez, de 20 años y vecino de La Perla; y José Daniel Araya Arana, de 19 años y vecino de El Tanque. De acuerdo con la información preliminar, el último, aparentemente, conducía el vehículo al momento del accidente.

David Arana Rodríguez y José Daniel Araya Arana eran primos hermanos, mientras que Randy Rodríguez Paniagua era amigo de ambos.



El reporte del accidente fue recibido por las autoridades a las 3:09 a. m. El hecho ocurrió sobre la Ruta 142, en La Fortuna de San Carlos, aproximadamente 100 metros al oeste del Hotel Los Lagos, en dirección hacia la represa.



Según la información brindada por los cuerpos de emergencia, un vehículo BMW se salió de la vía y cayó a una quebrada de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Así quedó el carro en que viajaban.

Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al sitio y, al llegar, confirmaron que las tres personas se encontraban sin signos vitales. Dos de las víctimas fueron ubicadas dentro del vehículo y una fuera de este.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, por razones que aún no han sido determinadas, los ocupantes perdieron el control del automóvil y cayeron al guindo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud las circunstancias que provocaron el accidente.