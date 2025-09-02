Dos personas mueren acribilladas frente a cementerio de Parrita

Dos personas fueron asesinadas este lunes por la noche frente al cementerio de Parrita.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual señaló que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en el sector, mientras que el OIJ se encuentra en la escena recolectando evidencia y realizando el levantamiento del cuerpo.

Con este doble crimen la cifra de homicidios sube a 585 en lo que llevamos del presente año.

“Al llegar la unidad identifican a dos hombres entre 60 y 65 años con varios impactos de bala ya sin signos vitales”, dijo José Matamoros, coordinador operativo regional Cruz Roja.

