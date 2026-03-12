EN VIVO
Dos personas graves tras ser baleadas en Quepos

El ataque ocurrió la noche de este miércoles en el barrio La Inmaculada.

Imagen con fines ilustrativos.
Por Eric Corrales 11 de marzo de 2026, 23:59 PM

Una balacera dejó a dos personas heridas de gravedad en Quepos.

El ataque ocurrió la noche de este miércoles en el barrio La Inmaculada.

Por razones que no están claras, las personas fueron atacadas por al menos dos sujetos que, luego de disparar, huyeron del sitio.

Rápidamente, las víctimas fueron llevadas en un vehículo particular hasta el hospital, donde entraron en condición grave y su pronóstico es reservado.

Extraoficialmente, se informó de que, entre los heridos, al parecer, hay un menor de edad. 


