Dos personas asesinadas a balazos y una tercera grave tras ser atacadas en San José

La noche de este lunes, un ataque armado en Sagrada Familia, San José, dejó como saldo dos personas fallecidas y una más gravemente herida. El hecho ocurrió cerca del puente que comunica Cañada Sur de San Sebastián.

De acuerdo con el reporte preliminar, varios sujetos que se encontraban en la acera fueron atacados a balazos desde una motocicleta.

En el sitio, la Cruz Roja confirmó la muerte de dos hombres, mientras que una tercera víctima fue trasladada en condición delicada al Hospital San Juan de Dios con múltiples heridas de bala.

El paso por la zona permanece cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento de los cuerpos. Por su parte, la Fuerza Pública desplegó un operativo en el sector con el objetivo de dar con los responsables del ataque.