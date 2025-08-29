Dos oficinas del OIJ indagan circunstancias de muerte de alias “Chupepo” en allanamiento

Dos oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan determinar las circunstancias que mediaron en la muerte de un sujeto, la mañana de este viernes, durante un allanamiento en su casa, en Sabalito de San Vito de Coto Brus.

El informe preliminar de la Policía Judicial apunta que, cuando agentes del Servicio Especializado en Respuesta Táctica (SERT) llegaron hasta el cuarto del sospechoso de apellido Jiménez, alias “Chupepo”, este último tomó una escopeta y apuntó a los oficiales, por lo que estos abrieron fuego en legítima defensa.

Sin embargo, esta versión dada por el director general del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, deberá ser confirmada mediante pesquisas independientes.

"Tenemos en este momento una sede policial externa que se encuentra investigando todo lo sucedido alrededor de este caso y también, evidentemente, el equipo de Asuntos Internos. Este caso ya está en manos de la Fiscalía y del juez penal de la zona", explicó el jefe de la Policía Judicial.

Valga recordar que la diligencia originalmente estaba a cargo de la delegación de Corredores, pero fue ejecutada por el Servicio de Respuesta Táctica. No se especificó cuál despacho es al que se le encomendó la investigación.

Jiménez era requerido por presunto tráfico de drogas.