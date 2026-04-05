Dos niños y tres adultos graves tras choque de camión con motocicleta y poste del tendido eléctrico
En el sitio fueron valoradas un total de seis personas.
Dos menores de edad y tres adultos resultaron gravemente heridos la mañana de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en Alto de Guadalupe, en San José.
La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, luego de que a las 9:30 a.m. se reportara la colisión de un vehículo pesado contra un poste del tendido eléctrico y una motocicleta.
"En el sitio fueron valoradas un total de seis personas, entre ellas tres menores de edad y tres adultos. Uno de los menores se encontraba prensado dentro del vehículo pesado, por lo que fue necesario realizar maniobras de extracción antes de su traslado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.
"En cuanto a los adultos, tres fueron trasladados a centros médicos, dos de ellos en condición crítica. Uno fue remitido al Hospital Calderón Guardia y otro al Hospital San Juan de Dios, mientras que un tercer paciente también fue llevado para valoración médica", señaló David Pazos de la Cruz Roja.
Adicionalmente, otro menor fue trasladado al Hospital Nacional de Niños en condición estable.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.