Dos niños y dos adultos rescatados en incendio que consumió cuatro casas en Goicoechea

El Cuerpo de Bomberos rescató a dos niños y dos adultos que permanecían atrapados en una de las cuatro casas incendiadas la madrugada de este miércoles en barrio Cristal de Goicoechea.

Sin embargo, el cuerpo de rescate todavía busca a un adulto mayor, quien vivía solo y del que se desconoce el paradero, pese a una revisión inicial, explicó su director operativo, Luis Salas.

Para lograr la extracción fue necesario la entrada forzada de la estructura, destacó el vocero (vea video adjunto de Telenoticias).

Salas indicó que las características de las estructuras consumidas por las llamas dificultaron la atención de la emergencia, en el tanto que se trataba de un bajo, entre el final de una vía y una quebrada. Las entradas, además, tenían un ancho aproximado de 50 centímetros y estaban bajo nivel de calle.

"Gracias al señor que la gente está bien. Son varias familias las que viven en ese bajillo, pero como en toda desgracia, perdieron absolutamente todo. Hacemos un llamado a la comunidad costarricense para ver cómo nos pueden ayudar", comentó una vecina, Briselda Castillo. "Viene diciembre, todo el mundo despejando y ellos en la calle. Pero gracias a Dios están bien", agregó.

De momento no se reportan personas afectadas, más allá de un paciente atendido por la Cruz Roja Costarricense (CRC) por crisis emocional.

La escena fue controlada en menos de una hora. Ahora los Bomberos buscan esclarecer qué ocasionó el fuego.