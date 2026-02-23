Dos muertos tras balacera en Cristo Rey

Dos personas, aún no identificadas, murieron tras ser víctimas de un ataque armado ocurrido Cristo Rey, al sur de la capital.

La versión preliminar apunta a que este doble homicidio se sucitó poco después de la medianoche de este lunes, cuando hombres en motocicleta se acercaron a ambas personas que estaban en vía pública y les dispararon.

Las autoridades policiales encontraron varios casquillos de bala en la escena, pero no cuenta, hasta el momento, con mayores pistas de los perpetradores.

Trascendió que, aparentemente, las dos víctimas son vecinos de la zona.