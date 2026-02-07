Dos motociclistas pierden la vida en accidentes en Cartago y Puriscal

La tarde de este viernes se registraron dos accidentes de tránsito en los que perdieron la vida un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta, en hechos ocurridos en Taras de Cartago y en Monterrey de Turrubares, Puriscal.

El primer caso se reportó en Monterrey de Turrubares, donde un hombre que conducía su motocicleta perdió el control y cayó a un precipicio, según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Al llegar al sitio, la Cruz Roja lo declaró fallecido.

El segundo accidente ocurrió en Taras de Cartago, sobre la Ruta 2, después de la Carnicería El Gaucho. De acuerdo con el OIJ, una joven de 18 años conducía una motocicleta acompañada de un hombre cuando, al intentar adelantar un furgón por la derecha, perdió el control y cayó.

La mujer fue atropellada por el vehículo pesado y murió en el lugar, mientras que su acompañante resultó con golpes leves.

En ambos casos, el OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos y los remitió a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



