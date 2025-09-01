Dos motociclistas muertos y ocho heridos en menos de ocho horas por accidentes en carretera

La noche de este sábado y la madrugada del domingo estuvieron marcadas por una serie de accidentes de tránsito que dejaron como saldo dos motociclistas fallecidos y al menos ocho personas gravemente heridas en distintos puntos del país.

El primer caso fatal ocurrió a las 9:00 p. m. en San Rafael de Escazú, donde un hombre de 42 años derrapó en su motocicleta. Debido a los múltiples traumas sufridos, fue declarado sin vida en el sitio por los cuerpos de emergencia.

Horas después, a la 1:30 a. m., en Katira de Guatuso, San Carlos, una mujer de 27 años volcó en su motocicleta y también falleció en el lugar. En ambos casos, las escenas quedaron bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Además de estos dos fallecimientos, la Cruz Roja Costarricense reportó siete accidentes adicionales que dejaron ocho personas en condición crítica, quienes fueron trasladadas a centros médicos. Los hechos se registraron en Santa Cruz de Guanacaste, San Vito de Coto Brus (dos casos), Santa Rosa de Santo Domingo en Heredia, Parrita en Puntarenas, San Juan de Tibás y Los Ángeles de Pital en San Carlos.

Aunque los incidentes ocurrieron en distintas regiones del país, todos tienen un factor común: al menos un conductor de motocicleta estuvo involucrado. Las causas incluyen derrapes, colisiones entre motocicletas y choques contra vehículos.

Según datos de la Policía de Tránsito, en lo que va del año se contabilizan 386 personas fallecidas en carretera, de las cuales 210 eran motociclistas, lo que representa el 54% del total de víctimas mortales.



