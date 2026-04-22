Dos motociclistas mueren en accidentes en Pococí y Pérez Zeledón

Dos motociclistas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito ocurridos la tarde de este miércoles en Pococí y Pérez Zeledón .

El primer caso se registró en la rotonda de APM, Campo 2 de Cariari de Pococí, donde una de las víctimas murió tras ser atropellada por un furgón que realizaba una maniobra.

El Cuerpo de Bomberos tuvo que intervenir, ya que la persona quedó atrapada entre las llantas del vehículo pesado.

El segundo accidente ocurrió en Las Mercedes de Cajón, Pérez Zeledón, cuando un hombre impactó contra un vehículo tipo pick-up. La Cruz Roja lo declaró fallecido en el sitio.

Ambos casos fueron atendidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los percances.