Dos jóvenes son asesinados a balazos cuando viajaban en carro por San Ramón

Dos hombres fallecieron tras un ataque a balazos ocurrido la noche de este domingo en San Ramón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró alrededor de las 11:00 p.m., cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo. En ese momento, fueron interceptadas por dos sujetos que, por razones aún no determinadas, les dispararon en múltiples ocasiones.



"Uno de los hombres murió en el lugar producto de las heridas. El segundo, quien conducía el automóvil, fue identificado por las autoridades como de apellido Morales, de 28 años. El herido fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció minutos después", dijo la Policía Judicial.



Las autoridades indicaron que, por el momento, se desconoce el móvil del ataque. El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ.

