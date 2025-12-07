Dos jóvenes muertos y uno crítico tras chocar moto contra cerca en Home Creek

Dos jóvenes murieron y un tercero permanece en condición crítica luego de que la motocicleta en la que viajaban se saliera de la vía y chocara contra una cerca en Home Creek, en Cahuita de Talamanca, durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con la información preliminar, los tres hombres viajaban en una misma motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, perdieron el control del vehículo cerca de las 3:00 a. m.

Los fallecidos fueron identificados como un hombre de apellido Méndez, de 28 años, y otro de apellido South, de 23 años, quienes quedaron sin vida en el sitio. El tercer ocupante, de apellido Hernández, de 24 años, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Home Creek y posteriormente al hospital Tony Facio.

Un reporte de la Cruz Roja, recibido a las 03:42 a. m., informó inicialmente de una posible colisión frontal entre dos motocicletas, pero al llegar al lugar se confirmó que se trataba de una sola moto con tres ocupantes.

La escena fue atendida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribri, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y los remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer qué provocó que los tres jóvenes terminaran fuera de la vía y colisionaran contra la estructura.