Dos jóvenes mueren al caer a guindo en San Carlos

Dos jóvenes perdieron la vida tras un accidente ocurrido en Llanada de Ciudad Quesada de San Carlos.

El hecho sucedió en horas de la madrugada de este sábado (vea video adjunto de Telenoticias).

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por razones aún no están claras, el vehículo derrapó y se precipitó a un guindo de al menos 20 metros.

En el automóvil viajaban dos jóvenes: uno de apellidos García Sánchez, de 21 años de edad, quien murió en el lugar, tras salir prácticamente expulsado del carro.

El otro muchacho, de apellidos Bolaños Murillo y de 20 años, resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica por la Cruz Roja Costarricense (CRC) al centro médico, donde falleció tiempo después.

