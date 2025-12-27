Sucesos
Dos jóvenes mueren al caer a guindo en San Carlos
Uno de ellos perdió la vida en el sitio al salir expulsado del carro en el que viajaba, mientras que el otro falleció en un centro médico cercano.
Dos jóvenes perdieron la vida tras un accidente ocurrido en Llanada de Ciudad Quesada de San Carlos.
El hecho sucedió en horas de la madrugada de este sábado (vea video adjunto de Telenoticias).
Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por razones aún no están claras, el vehículo derrapó y se precipitó a un guindo de al menos 20 metros.
En el automóvil viajaban dos jóvenes: uno de apellidos García Sánchez, de 21 años de edad, quien murió en el lugar, tras salir prácticamente expulsado del carro.
El otro muchacho, de apellidos Bolaños Murillo y de 20 años, resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica por la Cruz Roja Costarricense (CRC) al centro médico, donde falleció tiempo después.