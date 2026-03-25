Dos jóvenes asesinados en Jicaral; otro lucha por su vida en clínica

La noche de este martes, un violento enfrentamiento armado dejó como saldo dos hombres fallecidos y un herido de gravedad en Jicaral de Puntarenas.

El hecho ocurrió en un búnker ubicado detrás del juzgado de la localidad. Según confirmó la Cruz Roja, los fallecidos tenían aproximadamente 25 años, mientras que el herido, de unos 20 años, fue trasladado de emergencia a la clínica de la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, se habría producido un intercambio de disparos que terminó con las dos muertes.

La Fuerza Pública mantiene un perímetro en el sitio para tratar de dar con los responsables del ataque, mientras las autoridades judiciales iniciaron el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación.