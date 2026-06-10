Dos horas después, policías encuentran a reo fugado y lo devuelven a la cárcel

Dos horas después de haberse fugado, policías ubicaron a un privado de libertad y lo devolvieron a la cárcel de San Sebastián, en San José.

La evasión se dio este miércoles durante la tarde, mientras los internos participaban en actividades deportivas dentro del centro penitenciario.

Otro de los reclusos participó del intento de fuga, pero fue capturado de inmediato. Su compañero, identificado con los apellidos Alcázar Chinchilla, consiguió escalar el muro perimetral y cayó al río ubicado cerca de la prisión.

Inmediatamente, se puso en marcha un amplio operativo que involucró no solo a la Policía Penitenciaria, sino también a los distintos cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, que realizaron rastreos incluso con helicópteros.

"En una rápida acción policial y en cuestión de dos horas, se logró recapturar al privado de libertad", dijo el Ministerio de Justicia y Paz.



"Es importante detallar que la Dirección del CAI San Sebastián elaborará un informe para que se abra una causa penal por el delito de evasión", agregó la cartera.



