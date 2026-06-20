Dos homicidios sacuden la noche en Carrillo y Zarcero

Esta noche, las autoridades reportaron dos homicidios ocurridos en comunidades distintas del país, ambos en lugares llamados Palmira. El primero se registró en Carrillo, Guanacaste, donde la Cruz Roja confirmó que un hombre fue encontrado sin vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

El segundo hecho ocurrió en Palmira de Zarcero, Alajuela. Según la Policía, el crimen se produjo tras una discusión entre dos hombres que derivó en el ingreso a una propiedad privada, donde finalmente se concretó el ataque mortal.

La coincidencia de los nombres de las comunidades donde se dieron los hechos llamó la atención de los cuerpos policiales, aunque se trata de sucesos independientes. En ambos casos, las autoridades iniciaron operativos para recopilar información y dar con los responsables.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en los dos lugares para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las respectivas investigaciones judiciales. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de los homicidios y determinar las responsabilidades.

Estos hechos se suman a la creciente preocupación por la violencia en distintas regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos constantes para atender emergencias y reforzar la seguridad ciudadana.