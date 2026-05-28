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Dos hombres son asesinados a balazos en Nicoya

El ataque ocurrió en Río Montaña de Nosara.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos.
Por Eric Corrales 27 de mayo de 2026, 22:36 PM

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Nosara, Nicoya, Guanacaste, comunidad de Río Montaña, la noche de este miércoles.

Según confirmó a Teletica.com Monserrat Quirós, de la central de comunicaciones de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 8:36 p. m.

Cuando la ambulancia llegó al sitio, ya no había nada que hacer por las víctimas, quienes fueron declaradas sin vida en el lugar. Ambos presentaban múltiples heridas de arma de fuego.

Los fallecidos son dos hombres de 66 y 21 años, respectivamente. De manera preliminar, se presume que serían padre e hijo, información que está siendo analizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Fuerza Pública mantiene un amplio despliegue en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque, quienes, al parecer, huyeron en una motocicleta.

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