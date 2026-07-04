Dos hombres resultan heridos tras caer en carro al río María Aguilar

Dos hombres resultaron heridos luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara al cauce del río María Aguilar, en San Sebastián, durante la noche de este viernes.

Según la información preliminar, el conductor perdió el control del automóvil por razones que aún se investigan, lo que provocó que el vehículo volcara y cayera al río desde una altura aproximada de 15 metros.

La emergencia fue atendida de forma conjunta por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense. Debido a la ubicación del vehículo, los rescatistas debieron realizar un descenso con equipo especializado para llegar hasta los ocupantes y efectuar las maniobras de extracción.

Jeffrey Aguilar, del Cuerpo de Bomberos, explicó que al llegar al sitio confirmaron que el automóvil se encontraba dentro del cauce del río.

"Se nos despacha para un vehículo que cae sobre el cauce de un río, aproximadamente desde una altura de unos 15 metros. Al arribo de las unidades de Bomberos, lo que se logra identificar es un carro que efectivamente cae en el cauce de un río. Tenemos un paciente dentro del vehículo; por medio de personal paramédico y bombero se logra la extracción del mismo con un trabajo en conjunto con Cruz Roja y es trasladado a un centro hospitalario", detalló.

Las labores de rescate se extendieron durante varios minutos debido a la complejidad del terreno y a las condiciones del río, cuyo alto nivel de contaminación representó un reto adicional para los equipos de emergencia.

Los dos ocupantes fueron trasladados a un centro médico para su atención y, de acuerdo con la información más reciente, ambos se recuperan satisfactoriamente.