Dos hombres que iban en moto mueren asesinados a balazos en Desamparados

Dos hombres murieron a balazos, la mañana de este martes, en el sector de Gravilias, en Desamparados, San José.



De acuerdo con la información preliminar, las víctimas, aparentemente, viajaban en dos motocicletas. Tras el ataque, estas quedaron tendidas una a la par de la otra sobre la vía pública, en media calle.



La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que el reporte del incidente ingresó a las 11:55 a. m.

“Al sitio se desplazó una unidad de emergencia que atendió a dos hombres adultos con múltiples impactos de bala, quienes ya no presentaban signos vitales”, señaló la benemérita institución.



Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Desamparados custodian la escena, a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento de los cuerpos y la realización de las pesquisas correspondientes.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

