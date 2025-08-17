Dos hombres mueren en accidente de tránsito en Puntarenas

Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Laurel de Corredores, Puntarenas. El choque se registró pasadas las 4:00 a.m. en la carretera a Bambito, a la altura del puente Las Palmas, cuando colisionaron dos motocicletas.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los fallecidos fue identificado con el apellido Vargas, de 27 años, quien murió en el sitio. El segundo fue un hombre de apellido Salazar, de 31 años, que falleció en el Hospital de Ciudad Neily, adonde había sido trasladado en condición delicada.



Otros dos hombres resultaron heridos: uno de apellido Guido, de 24 años, y otro de apellido Santana, de 18 años, ambos atendidos en el centro médico.

Los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva, mientras el caso se mantiene en investigación.

​Otras víctimas en carretera

En las últimas horas también se registraron otros accidentes mortales en el país. En Sabana Sur, San José, un hombre nicaragüense de 52 años, identificado con el apellido Tercero, murió el sábado a eso de las 6 p.m. tras colisionar la bicimoto en que viajaba contra la base de la aguja del tren.

En Sarapiquí, Heredia, un hombre de apellido Centeno, de 28 años, falleció pasada la medianoche de este domingo, luego de perder el control del automóvil que conducía en el sector de Orquetas. El vehículo se salió de la vía y chocó contra una alcantarilla, provocando su muerte en el sitio.



En todos los casos, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial y las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para determinar las causas de los accidentes.



