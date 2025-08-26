Dos hombres mueren al ser impactados por rayo en finca piñera de Guácimo

Dos hombres murieron, este martes, tras ser alcanzados por un rayo en una finca piñera ubicada en Duacarí de Guácimo, Limón.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió a eso de las 8:50 a. m. en una plantación de la zona.

“Los socorristas encontraron a dos hombres heridos, de aproximadamente 45 años. Al ser valorados, ya no presentaban signos de vida”, indicó la benemérita institución.

La escena quedó bajo resguardo de las autoridades policiales, a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento de los cuerpos.



Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias más intensas de este martes se han registrado en el Caribe y Zona Norte del país. “Estas condiciones predominarán durante la mañana”, indicó.