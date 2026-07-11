Dos hombres mueren al chocar contra árbol en Osa

Dos hombres perdieron la vida la madrugada de este sábado luego de que colisionara el pick-up en el que viajaban contra un árbol, en playa Hermosa de Bahía Ballena de Osa.

El accidente fue registrado a eso de las 4:00 a. m. en el kilómetro 57 de la Ruta 34.

Las víctimas mortales fueron identificadas como de apellidos Navarro, de 42 años, y Hernández, de 36, según un informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otro sujeto, de apellido Román, de 34 años, alcanzó a ser llevado en condición urgente al Hospital Tomás Casas por personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC).



Inicialmente, se maneja que los tres individuos iban a bordo del vehículo cuando, en determinado momento, perdieron el control de este, se salieron de la vía y chocaron contra el árbol.

Agentes de la Policía Judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se les practicará una autopsia.

Entretanto, se llevan a cabo una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho.