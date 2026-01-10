Dos hombres fueron asesinados a golpes dentro de una vivienda en Coto Brus

Dos hombres fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado dentro de una vivienda en Las Brisas, San Vito de Coto Brus.

Se trata de un hombre de aproximadamente 55 años y otro de 68 años. Según las primeras versiones, el hallazgo ocurrió en el apartamento que alquilaba uno de ellos.

La Cruz Roja confirmó que recibió la alerta de emergencia a las 10:22 a. m. Al llegar al lugar, los socorristas se encontraron con ambos hombres ya sin signos vitales, presentando múltiples golpes.

El caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

a escena se mantiene bajo custodia.

