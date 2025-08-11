Dos hombres fueron asesinados a balazos mientras viajaban en carro por La Uruca

Dos hombres murieron asesinados a balazos mientras viajaban en un carro por La Uruca, en San José.

El mortal ataque ocurrió este lunes a las 3:39 p. m., en plena vía pública, frente a las oficinas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, los fallecidos son dos adultos.

“Informan de dos masculinos adultos heridos por arma de fuego dentro de un vehículo, cuando los paramédicos llegan al lugar confirman los hechos y ambos ya no presentan signos de vida, por lo que son declarados fallecidos en el sitio”, indicó la institución.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.