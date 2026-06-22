Dos hombres fueron asesinados a balazos en menos de 12 horas en San José

Dos hombres fueron asesinados a balazos en menos de 12 horas en distintos puntos de la provincia de San José, según informaron las autoridades judiciales y la Cruz Roja Costarricense.

El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada de este lunes en Lomas del Río, en Pavas. La emergencia fue reportada a las 4:15 a. m.

Socorristas atendieron a un hombre de aproximadamente 30 años. La víctima presentaba varios impactos de bala en el tórax. Fue declarada sin signos vitales en el lugar.

La identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencia en la escena para avanzar con la investigación.

Horas antes, la tarde del domingo, otro hombre fue asesinado en San Rafael Arriba de Desamparados.

La víctima fue identificada como un hombre de apellidos Col Ramírez, de 29 años. Según la información preliminar, permanecía dentro de su vehículo cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones.

El ataque ocurrió después de las 5 p. m. El joven murió dentro del automotor.

Ambos casos se mantienen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, la Cruz Roja informó sobre un incidente violento ocurrido durante la madrugada de este lunes en el centro de San José.

Un hombre sufrió una herida por arma blanca en el tórax. Los socorristas lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia. Hasta el momento, no se reporta su fallecimiento.



