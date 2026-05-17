Dos hombres en moto hieren a balazos a cuatro personas en doble ataque armado en Liberia

Las autoridades judiciales investigan dos ataques armados ocurridos durante la madrugada de este domingo en Liberia, Guanacaste, donde cuatro personas resultaron heridas por impactos de bala.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los incidentes fueron reportados aproximadamente a las 4:40 a. m. El primer ataque ocurrió frente a un establecimiento comercial tipo bar-restaurante, donde, en apariencia, dos sujetos que viajaban en motocicleta dispararon contra varias personas que se encontraban en las afueras del local.



Uno de los heridos fue un hombre de apellido Darcia, de 25 años, quien recibió tres impactos de bala en pecho, brazo y pierna. Además, otro masculino de apellido Soto, de 20 años, resultó herido tras recibir un disparo en el cuello. Ambos fueron trasladados al Hospital de Liberia para recibir atención médica.



Minutos después, se reportó un segundo incidente en Barrio Corazón de Jesús, también en Liberia, donde, según la versión preliminar, los mismos dos sujetos en motocicleta habrían disparado en vía pública contra otras dos personas.



En este hecho resultó herido un hombre de apellido Fuentes, de 26 años, quien recibió cuatro impactos de bala, dos en el pecho y dos en extremidades. Asimismo, una mujer de apellido Jiménez, de 31 años, sufrió una herida de bala en la cabeza.



Ambos fueron trasladados igualmente al Hospital de Liberia para su atención.



El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil de los ataques y dar con los responsables de los hechos.

