Dos hipótesis rodean asesinato de dueño de venta de carros en puente del Saprissa

El empresario Ramón Luis Azofeifa, quien era el dueño de la Central de Autos Razo, en Tibás, fue asesinado de cinco disparos la tarde del martes cuando viajaba por el puente Ricardo Saprissa.

Viajaba a bordo de un BMW negro, cuando sicarios en una motocicleta se acercaron y le dieron varios tiros, dejándolo sin vida en el lugar.

Alrededor de su muerte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene dos hipótesis, según comentaron fuentes cercanas a Telenoticias.

Por un lado, se maneja que la víctima manejaba el auto de un cliente cuando fue atacado. Por el otro, se tiene que la balacera fue producto de una discusión en la que no se le permitía conducir por esa carretera.

De momento, los hechos son objeto de una pesquisa por parte de la Policía Judicial, que deberá esclarecer el móvil y las circunstancias que mediaron en el hecho, así como identificar a sus perpetradores.