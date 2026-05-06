Dos días de constantes balaceras frente a escuela en Puntarenas obligan a su cierre

Dos días de constantes balaceras frente a la escuela Barrio San Luis, en Fray Casiano de Puntarenas, obligaron a la suspensión de lecciones en ese centro educativo.



Así lo confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) tras una consulta de Teletica.com.



La directora del centro, Ingrid María Enríquez Obando, explicó la situación e indicó que ayer martes y hoy miércoles en horas de la mañana se dio una balacera en los alrededores del centro educativo.

"Siguiendo la recomendación de Fuerza Pública, se suspenden lecciones, ya que habrá operativos en toda la zona y podría desencadenar más detonaciones. Se activó el protocolo y los oficiales aseguraron el área para retirar la población de forma segura.

"No se recibió a la población estudiantil durante la jornada de la tarde. Sin embargo, personal docente y administrativo nos mantenemos en el centro educativo, estaremos el Departamento de Educación Especial y mi persona, en actividades de contención emocional y crisis de personas afectadas emocionalmente", explicó Enríquez.

La jerarca de la institución también manifestó que hasta el momento no hay peligro y toda la comunidad se encuentra a salvo, solo atemorizados.



De acuerdo con información preliminar, disputas entre bandas por la venta de drogas serían la causa de las balaceras en el lugar.



Este medio intentó conocer el trabajo que realiza la Fuerza Pública en la zona; sin embargo, desde la oficina de prensa de Seguridad Pública indicaron que “por motivos de agenda no tenemos voceros disponibles”.

