Dos de las niñas muertas en incendio en Zapote estaban de paseo por vacaciones

El rostro de la impotencia y el dolor quedó reflejado en los bomberos tras la tragedia ocurrida este viernes en el barrio Moreno Cañas, en Zapote.

El fuego inició a las 10:35 a.m. en una propiedad compartida por una ebanistería y una vivienda.

Dentro de la casa se encontraban cuatro personas al momento de la emergencia: tres niñas y una mujer que las cuidaba.

Las víctimas son una mujer de aproximadamente 30 años y tres niñas de tan solo 3, 5 y 9 años.

El Cuerpo de Bomberos llegó rápidamente, pero cuando lograron acceder hasta las víctimas ya habían fallecido.

Dos de las menores eran vecinas de Desamparados y estaban de paseo por las vacaciones, visitando a su amiguita en esa casa.



"Mis sobrinas estaban de visita, lamentablemente se quedaron, murieron ahí, quisimos sacarlas, pero no pudimos, el humo y las llamas no lo permitió, si nosotros no salíamos en ese instante también hubiéramos muerto", relató Luis Mayorga, tío de las niñas.



Bomberos presume que las llamas empezaron en la parte frontal de la casa y se extendieron rápidamente, acorralando a las víctimas hasta provocarles la muerte.

Ingeniería de Bomberos trabaja de la mano con el OIJ en la investigación que permita conocer cómo, dónde y por qué iniciaron las llamas que apagaron la vida de cuatro personas este jueves en Zapote.

"Toda la comunidad está consternada, máxime con tanta tragedia, yo iba a la pulpería, cuando me devolví explotó algo adentro del taller, porque es una ebanistería, ahí tenían guardado algún combustible inflamable, cuando me di cuenta las llamas eran de 10 metros de altura, unos lograron salir, desgraciadamente los niños no pudieron salir", dijo Jorge Obando, vecino.