Dos bandas que pelean territorio provocaron incendio en precario, según testigos

Un incendio, registrado la mañana de este viernes, afectó el precario Las Tablas, en Alajuelita, en medio de versiones de vecinos que lo vinculan con disputas territoriales entre grupos criminales.



El fuego consumió cerca de 150 metros de construcción dentro de esta comunidad, ubicada al sur de San José.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 7:50 a. m., lo que motivó el desplazamiento de siete unidades de extinción al sitio para atender el siniestro.



La información preliminar indica que el incendio, al parecer, fue provocado. Según versiones recabadas en el lugar, un grupo de personas llegó a la comunidad y prendió fuego a varias estructuras.



En días recientes, esta zona ha enfrentado conflictos entre grupos criminales. Vecinos reportaron distintos incidentes relacionados con disputas por el control del territorio.



Las autoridades vinculan estos enfrentamientos con dos grupos conocidos en la zona como “Los Churros” y “Los Lara”. Entre los hechos denunciados se incluyen supuestos desalojos de personas que habitan en el precario.



Hasta el momento no se reportan personas afectadas, únicamente daños materiales como consecuencia del incendio.

