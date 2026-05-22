Dos asesinatos, una misma ruta de escape: OIJ busca a sospechosos en Siquirres

﻿El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres solicita colaboración a la ciudadanía para esclarecer dos homicidios ocurridos durante los últimos meses en ese cantón limonense.



Según la investigación, en ambos casos los gatilleros utilizaron un modo de operar similar e incluso la misma ruta de escape.



El primer crimen ocurrió el 16 de enero de 2026. La víctima fue identificada como Yhemerson Calvo Arias, de 35 años, quien se encontraba en su vivienda junto a su pareja sentimental en Tobías Vaglio, en Siquirres de Limón.



De acuerdo con el OIJ, los sospechosos atravesaron una zona montañosa e incluso cruzaron un río para llegar hasta donde estaba la víctima. Tras cometer el ataque, huyeron hacia el barrio Nazareth, en Siquirres.



El segundo homicidio se registró el 8 de mayo de 2026. La víctima fue identificada como Darrenth Jiménez Fonseca, de 18 años. En este caso, los atacantes actuaron de manera similar: salieron de una zona montañosa y escaparon nuevamente hacia el barrio Nazareth.



La víctima viajaba en motocicleta junto a un menor de edad y, en apariencia, ambos fueron citados por dos mujeres. Sin embargo, al llegar al sitio fueron atacados a balazos. Darrenth murió en la escena, mientras que el menor resultó herido.



Las autoridades confirmaron que ambos homicidios ocurrieron en el barrio Tobías Vaglio y el segundo ataque se dio a apenas 100 metros de donde asesinaron a la primera víctima.



Además, el OIJ de Siquirres también solicita ayuda para identificar a una mujer y dos hombres sospechosos de asesinar a un joven para robarle una cadena y una motocicleta.



Ese crimen ocurrió la noche del 3 de setiembre de 2024 en el barrio Indianas. A la víctima la asesinaron de una puñalada.



Cualquier información relacionada con estos casos puede brindarse de forma confidencial a la línea del OIJ 800-8000-645.