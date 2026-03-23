Dos asaltantes hospitalizados tras millonario robo en Alajuela

Un millonario asalto ocurrido en Alajuela dejó como saldo varios detenidos y dos sospechosos hospitalizados, luego de que intentaran huir de las autoridades.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la banda sustrajo aproximadamente $30.000 y ₡2 millones en efectivo durante el hecho.



En total, se trataría de un grupo de 11 personas. De ese número, cinco fueron detenidas por la Fuerza Pública tras una rápida intervención policial.



Dos de los sospechosos resultaron heridos durante la fuga. Según el reporte, ambos sufrieron fracturas en distintas partes del cuerpo luego de lanzarse desde una altura aproximada de 20 metros mientras intentaban escapar.



Los sujetos fueron trasladados bajo custodia al Hospital Calderón Guardia, donde permanecen internados.

Dariel Porquet, oficial del Ministerio de Seguridad Pública, indicó que "los sujetos andaban armados, eran muy violentos y se logró la detención de cinco de ellos por la alerta de un vecino".

Vecinos, autoridades y testigos conversaron con Telenoticias. Puede encontrar todos los detalles en el video que aparece en la portada de este artículo.