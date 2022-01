Dos años y medio después de su arresto en México, excura Víquez irá a juicio

El exsacerdote Mauricio Víquez enfrentará, a partir de la próxima semana, un juicio por presuntos delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad.



Dos años y medio después de su arresto, el debate iniciará el lunes en el Tribunal Penal de Desamparados.

Los delitos por los que Víquez es procesado son tres de abuso sexual, dos de violación y uno de corrupción agravada.

El excura huyó del país en febrero de 2019 y fue capturado en agosto de ese año en la localidad de San Nicolás de Los Garza en Monterrey, estado de Nuevo León, México. El uso de una red social por parte del sospechoso permitió a la Policía seguirle el rastro, ya que por ese medio se comunicaba con familiares.

El Tribunal de Juicio de Desamparados resolvió, en octubre del año pasado, que tres de las cuatro denuncias presentadas contra Víquez estaban prescritas. Estas habían sido presentadas por tres hombres de apellidos Rodríguez, Venegas y Muñoz, quienes alegaban haber sido abusados mientras fueron monaguillos en parroquias en las que sirvió el exsacerdote.

"Apelamos esa resolución, tanto nosotros como el Ministerio Público, por considerar que no estaba ajustada a derecho porque esas causas no están prescritas. Sin embargo, el Tribunal Penal no ha resuelto la apelación, por tal motivo, lo que está en firme es el juicio de Alvarado (una de las víctimas). Son delitos de suma gravedad, cuyas penas de privación de libertad pueden alcanzar casi hasta los 30 años", dijo Rodolfo Alvarado, defensor del denunciante.