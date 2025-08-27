Dos adultos quedan atrapados tras caída de ascensor en San Francisco de Dos Ríos
“Cuando llegué los dos estaban atrapados, botando mucha sangre, arriba una doctora me daba indicaciones, luego llegó una ambulancia y bomberos y ahí lo auxiliaron más”, describió un testigo.
Dos personas quedaron atrapadas por caída de ascensor desde el tercer piso de un edificio en barrio Hispano en San Francisco de Dos Ríos, San José (ver video adjunto de Telenoticias).
La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tardaron varios minutos para poder liberarlos y llevarlos en condición delicada al centro médico.
La información preliminar es que estas personas estaban en una especie de ascensor manual, este no soportó la carga y se precipitó, golpeando y atrapando a estas personas.
“Estaba acostado, escuché un golpe muy fuerte, mami me dijo que se cayó el vecino, cuando llegué los dos estaban atrapados, botando mucha sangre, arriba una doctora me daba indicaciones, luego llegó una ambulancia y bomberos y ahí lo auxiliaron más. Es un vecino de muchos años acá, siempre lo saludo, es muy cercano, ambos adultos mayores”, describió uno de los vecinos.