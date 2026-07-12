Dos adolescentes asesinados a balazos en Limón

Sujetos a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a dos adolescentes la madrugada de este domingo en Pacuare Viejo de Limón.

El incidente se dio a eso de las 5:11 a. m., cuando los menores de edad permanecían en vía pública.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sicarios aprovecharon el momento para acercarse y dispararles en reiteradas ocasiones.

Las víctimas tenían 16 y 17 años, según la Policía Judicial. Una perdió la vida en el sitio, mientras que la otra lo hizo en el Hospital Tony Facio.

Sus cuerpos fueron levantados y enviados a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se les practicará la respectiva autopsia.

El caso ahora es objeto de una investigación, con la que se buscan esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con los responsables del mismo.