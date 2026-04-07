¿Dónde están las hijas gemelas de la "tiktoker" nicaragüense desaparecida en Costa Rica?

Las hijas de la joven tiktoker nicaragüense desaparecida en Costa Rica se encuentran bajo el cuidado de su padre, según información brindada por familiares en el marco de la investigación.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, quien fue reportada como desaparecida el jueves 2 de abril de 2026. De acuerdo con el informe oficial, fue vista por última vez el 31 de marzo en el Condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José.



Según el medio La Prensa de Nicaragua, ese mismo día la joven se dirigía hacia la playa en compañía de otros creadores de contenido de TikTok.



Junieysis, originaria de la comunidad Buena Vista, en el municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz, residía desde hace varios años en territorio costarricense.



El hermano de la desaparecida, Wilder Merlo, indicó al diario La Prensa que las dos hijas de la joven, de cuatro años y gemelas, permanecen bajo el cuidado de su padre, quien mantiene contacto con las autoridades para conocer los avances del caso.



“No tenemos ninguna información, no sabemos nada, solo que el caso está en proceso”, declaró Merlo, al tiempo que señaló que no han recibido detalles adicionales por parte del OIJ.



Asimismo, explicó que su hermana no trabajaba y se dedicaba al cuido de sus hijas. Añadió que, aproximadamente desde hacía un año, no mantenía una relación sentimental ni convivía con el padre de las menores.

Teletica.com consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la institución detalló que "la Oficina Local de Santa Ana coordinó con el OIJ y verificó la ubicación de las personas menores de edad".

Por su parte, Máximo Merlo, padre de la mujer desaparecida, manifestó a medios nicaragüenses que considera que el progenitor de las niñas podría tener relación con el caso.



Según relató, el hombre les indicó que Junieysis se había trasladado hacia el mar con un grupo de tiktokers y que regresaría posteriormente.

"El papá de las gemelitas nos dijo que mi hija se había ido al mar con unos tiktokeros. Nos dijo que no nos preocupáramos, porque mi hija regresaría del mar el miércoles Santo.

"La versión del padre de las gemelitas es que él dejó la mañana del lunes Santo a Junieysis cerca de un supermercado y que en ese lugar la iban a pasar llevando los tiktokeros y desde entonces no sabemos nada más de mi hija", concluyó don Máximo.

Las autoridades solicitan a la población que cualquier información que contribuya a la localización de Merlo sea comunicada al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

