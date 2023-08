¿Dónde está Rosa? Madre desapareció hace 116 días sin dejar rastro

“Yo siempre le ponía mensajes al investigador que lleva el caso y, como no me respondía, he dejado de preguntar. Mi tío y yo fuimos al OIJ y dijeron que no nos podían dar información, les dije que era la hija, pero contestaron que la que puso la denuncia fue mi hermana y a mí no me podían decir nada”, comentó Salazar.