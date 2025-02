¿Dónde está Jéssica Chavarría? OIJ allanó casa de su pareja en busca de pistas

Tras un allanamiento realizado desde la tarde del miércoles y concluido este jueves, en una propiedad en el sector de El Roble, Puntarenas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que no encontraron evidencias que ayuden a determinar el paradero de Jéssica Ileana Chavarría Arce.



La Delegación Regional del OIJ Alajuela pide la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la mujer, de 46 años, quien fue reportada como desaparecida el 1.º de febrero de 2025. La última vez que se le vio fue en Alajuela, Desamparados, a finales de diciembre de 2024.

“Sin embargo, no se encontraron indicios de relevancia y el caso continúa en investigación", informó la Policía Judicial.

Chavarría, quien residía en Barranca de Puntarenas con su pareja sentimental, de nacionalidad estadounidense, cumplió 46 años este miércoles 5 de febrero. Sin embargo, sus familiares desconocen su paradero y temen por su seguridad.

“Mi hermana tiene una nieta y día por medio se comunicaba con ella para hablar, pero ya no había esa comunicación, ya no respondía los mensajes de WhatsApp, no respondía las llamadas.