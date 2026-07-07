¿Dónde es más probable que le roben la moto? OIJ revela provincias con más casos

Si usted utiliza la motocicleta como principal medio de transporte, hay dos provincias donde el riesgo de sufrir un robo es considerablemente mayor.

Las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con corte a junio de 2026, muestran que estos dos territorios concentran cerca de la mitad de todas las denuncias por robo de motocicletas registradas en el país (ver video adjunto).

Pero, ¿cómo logran los delincuentes llevarse una motocicleta en tan poco tiempo?

De acuerdo con especialistas del OIJ, una de las formas más frecuentes es el conocido "método del descuido". Los sospechosos esperan que el conductor deje la motocicleta sola, aunque sea por pocos minutos, para aprovechar ese momento y cometer el robo.

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Las autoridades también advierten sobre otra modalidad que viene en aumento: los asaltos contra repartidores de plataformas de entrega. En estos casos, los delincuentes interceptan a las víctimas durante un servicio y las despojan de la motocicleta.

Ante este panorama, el OIJ recomienda utilizar dispositivos adicionales de seguridad, estacionar en sitios iluminados, no dejar las llaves puestas y mantenerse alerta, especialmente al realizar paradas rápidas.

¿Cuáles son las provincias con más robos?

Según las estadísticas judiciales, San José encabeza la lista con 309 denuncias, seguida por Alajuela, con 261 casos. Juntas representan cerca del 50% de los robos de motocicletas reportados en Costa Rica durante el primer semestre del año.

Aunque estas dos provincias lideran las denuncias, el OIJ recuerda que este delito ocurre en todo el país y que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar convertirse en una víctima.