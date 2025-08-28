Dolor en carretera: oficial de seguridad muere tras accidente con bus de Lumaca

Fotografía: Jorge Valverde

Una colisión entre un autobús de la empresa Lumaca y una motocicleta de seguridad privada dejó como saldo un fallecido y otro herido de gravedad la noche de este miércoles en la ruta Florencio del Castillo, aproximadamente 300 metros después de Terramall en sentido Cartago–San José.

Según el reporte preliminar, en la motocicleta viajaban dos oficiales de seguridad privada. Uno de ellos perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado en condición roja a un centro médico cercano.

El paso por el sector se encuentra regulado mientras las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Se reporta una importante congestión vehicular en la zona, por lo que se pide paciencia a los choferes.

Cuerpos de emergencia, tránsito y personal de la empresa de transporte se mantienen en el sitio. Las causas del accidente están bajo investigación.