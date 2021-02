Doctor asegura que madre le robó billetera mientras él examinaba a su bebé

El doctor Lara, médico de consulta general del Ebáis de Curridabat, vivió un calvario este martes: asegura que una paciente le sustrajo la billetera y realizó compras con sus tarjetas.



Según relató a Teletica.com, la paciente habría aprovechado que él estaba revisando al bebé para cometer el robo.

“Yo daba la consulta temprano, de 7 a. m. a 4 p. m., yo tenía que revisar al pequeño de cuatro meses, la mamá ingresó con el pequeño tipo 8 a. m. Me di vuelta para examinar al bebé de cuatro meses y ahí fue donde ella aprovechó para sustraer la billetera de mi bolso”, expresó.

El médico asegura que no se dio cuenta hasta que le empezaron a llegar notificaciones de que alguien estaba utilizando la tarjeta.

“Yo no me percaté hasta que salí de una reunión y me llegó información de que había utilizado la tarjeta en una carnicería. En ese momento comienzo a revisar por todo lado, entonces me di cuenta de que me la sacaron del bolso.

“Me fui hasta la carnicería, ahí revisaron los videos y fue donde descubrí que había sido la paciente que atendí a las 8 a. m. También fue al supermercado que estaba cerca y compró otras pertenencias”, dijo.

Búsqueda de la mujer

Una vez que descubrió quién era la persona que tenía sus pertenencias, el doctor se dio a la tarea de buscarla y encararla.

“Yo pregunté a la gente y me dijeron que iba caminando como hacia el norte y comencé a correr como loco hasta que la encontramos, yo la encaré y le dije que por qué había agarrado eso y ella dijo que fue que se los encontró botados en el baño del Ebáis, supuestamente, yo le dije a ella que por qué entonces pasó las tarjetas que no son suyas y ella me dijo que para probar, yo le dije que para probar nada, que eso se llama robar y no es el tipo de educación que le debe dar al hijo”, recordó.

Una vez en el sitio, el doctor Lara llamó al 9-1-1. De inmediato llegó la policía y arrestó a la mujer.

Le hubiera ayudado

El galeno asegura que si la mujer le hubiera pedido ayuda él se la habría brindado y, por eso, la encaró también.

“Realmente fue poco lo que sustrajo, entre los 20 y 25 mil colones es lo que ella compró en consumos personales, como una gaseosa, puré para bebé, carnes, cosas de necesidad básica, las tarjetas las pasó en la carnicería y el supermercado.

“Yo le dije a ella, mejor me hubiera dicho, ayúdeme doctor en la consulta y no me hubiera robado. Ella se puso a llorar y la Fuerza Pública la arrestó, pero faltaban documentos que encontrar, ella dijo que las había tirado y las encontré en un basurero por el Parque de Curridabat”, agregó.

Lo que nunca logró recuperar el afectado fueron la cédula y la licencia de conducir.

Poca seguridad en compras

Algo que llamó la atención del médico es la facilidad con la que la mujer usó las tarjetas en los comercios.

“Cuando le preguntaron por la cédula, ella simplemente dijo que la tarjeta era del esposo y así se la aceptaron en los dos lugares donde realizó las compras”, destacó.

Por dicha razón, Lara se presentó la a Fiscalía esta tarde para interponer la denuncia respectiva.